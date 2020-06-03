罷韓投票只剩最後3天，民進黨中常會「罷韓宣言」，呼籲高雄市民無論支持罷免或反對罷免，應出面投票行使投票權。民進黨為何今天才作此宣示？名嘴邱明玉爆料說，罷韓團體怕民進黨收割，把好處都拿走了。

邱明玉在《新聞面對面》節目中透露，民進黨今天才宣示有點太晚了，她有聽到民進黨的人講說，當時為什麼一直不願意去宣示罷韓這件事，因為他們擔心會被人家說收割。因為之前Wecare高雄發起人尹立或台灣基進黨，就說不是民進黨主辦的，他們強調是民間活動。如果民進黨介入的話，會不會這個時候跳出來被說收割，甚至認為未來民進黨把好處全部都拿走了，他們有這樣的疑慮。

邱明玉指出，現在一直有耳語說，這一次罷韓會不會過的幾大關鍵︰第一，當然是天氣的因素，如果到時下大雨，可能淹水了，可能民眾自己救災都來不及了，會不會再去投？第二是28萬的北漂青年；第三個能不能過的門檻，就在於民進黨是不是真心動員。

邱明玉表示，未來民進黨的高雄市長人選可能是陳其邁，這個不只牽涉民進黨其他政治人物，未來能不能去卡高雄市長的位置，也牽涉到派系的利益。如果陳其邁一直卡，先做2年，未來4年再繼續做，那對其他有志要挑戰高雄市長大位的派系或是人選來講，是不是還要再等6年。

(中時電子報)