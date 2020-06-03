昨日行政院召開記者會，向國人說明振興方案施行細節，但被外界批評太複雜。中華大學講座教授杜紫宸表示，他認振興券還有進步的空間，並分析目前這個政策的優缺點。

杜紫宸今(3日)在政論節目上表示，他給蘇貞昌在記者會上講的90分，不過他仔細看過內容，聽過廣播對唐鳳等人的採訪後，他覺得實質的效果50分，並解釋這不是貶意，而是還有50分改善空間，就像防疫一開始也是搞不清楚，但在陳時中一步一步地改進下，台灣成為世界典範。

杜紫宸分析，從大的方向來講，戰略上是對的，防疫、紓困、振興，按順序做是對的，但不是每個獨立去做。但在戰術上，把振興做錯方向，我們常常把振興跟紓困攪混在一起。

杜紫宸指出到目前為止有幾個優點，第一是不排富，而且人人都能領，這樣很公平；第二是原本前面在討論時有打算排除悠遊卡，但現在放進來了；第三是三倍券可以重複使用，但杜紫宸吐槽，沈榮津的算法是錯的。

杜紫宸說去年全台消費金額是8兆，振興1000億有什麼用，而且這1000億是要大家通通用才有效果，振興經濟不是這樣做。經濟學上講振興是振興消費信心，如果消費者預期未來經濟會更好，就會花更多錢，反之則是會節省、把錢存起來。

主持人謝震武問到，現在這方案能達到效果嗎?杜紫宸回答，到目前為止還不行 但受陳時中的益處，疫情控制住了，大家感覺經濟可能會復興，這是陳時中的功勞，不是沈榮津。

杜紫宸還指出，振興三倍券存在3個問題：

第一，三倍券是中央印製廠印製的，不是貨幣是有價證券，有價證券可拒收，所以有些廠商可能拒收，他也指出有不少店家是只收現金連信用卡都不收的。

第二，電子平台的問題，電子平台是把原來只本領的錢，存到信用卡跟悠遊卡，但這會變成禁止購買11內產品的破口，他舉例，悠遊卡不能買香菸嗎？便利商店不賣嗎？可是我買的煙花的錢要怎麼證明是原本儲值在裡面的錢？還是政府給的三倍券?這沒辦法解釋。

第三，台灣有24%GDP來自出口，有40%就業來自製造業，可是這次的方案完全沒提到，只有針對零售業服務業。真的要振興經濟，解決就業問題，要針對強項出口的東西，不是只有口罩。

(中時電子報)