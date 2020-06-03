前主播何庭歡在高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，因而爆紅，受到各界矚目。日前她PO出一張兩年前舊照，沒想到卻被質疑修圖，她回應表示「那時候比較瘦」，於是她就剪了一支影片發問「是否要開啟減肥之路？」要大家一起來投票幫她決定。然後，歡歡3日時PO了「被抓來健身房做運動」的照片，讓網友一看暴動了。

何庭歡先前PO了一張兩年前的「米老鼠歡」舊照，卻被說遭粉絲打臉...因為「臉拉長了不好看...」，歡歡接著狀似委屈地說，「說實話這張照片沒修圖，兩年前真的比較瘦啦！最近也確實飲食上不知節制，看歡天天po美食動態嘛災(也知道)，幾個月就重了好幾斤，連小編都看不下去！」於是她自製影片給粉絲來投票。

周三(3日) 何庭歡曝光了數張她在做運動的照片，她說：「減肥不是喊假的嗎？歡歡被抓來健身房做了什麼運動？」網友一看也暴動了，紛紛回應「認真喔~~說到做到 歡歡加油」、「運動就對了」、「動起來了」，還有人敲碗表示，「練瑜珈！」

歡歡3日時PO了「被抓來健身房做運動」的照片，讓網友一看暴動了。(圖/摘自何庭歡FB)

(中時電子報)