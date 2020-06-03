行政院近日正式拍板刺激民生經濟的振興政策，端出「振興三倍券」讓全國民眾都可以參與，根據規劃，民眾花1000元可換得3000元的振興消費券。甚至經濟部長沈榮經也指出，1000元創造的價值不只是3000元，而是4687元。不過有民眾指出，最怪的邏輯就是「為什麼要白白掏1千元」？

原PO在PTT上指出，「原本以為是我先消費1千，拿著消費證據（發票、收據）去公家單位換價值3千元的券回來花，這樣至少能換到物價4千元的消費質。」不過後來才了解，「政府先收走我們1千（啥也沒能買），然後給3千的券，這樣等於剩2千消費價值而已。」

原PO接著指出，2千萬人先掏1千元給政府，等於國庫收到200億，根本就是挖東牆補西牆，全民買單。認為三倍券只有能讓少數人受益，繳了那麼多稅，「現在沒事還要掏1千元的不樂之捐，真的是在騙肖。」

另外，三倍券又不能購買民生物資，原PO表示，「我1千元現買民生物資可以過好長一段時間（我喜歡在家自炊），3千元的券不能買民生物資，要我們隨便亂花，做非必要消費。到底政府收我們這200億是怎樣規劃運用喇？」實在不想白掏1千元出去。

網友看完表示有同感表示，「我原本也以為是你一開始說的先消費1000後那樣，結果是用買的，難怪說直接發2千就好。」、「自己花錢買自己繳的稅金，哈哈」、「就是錢多的不會去跟你買這三千」。不過網友指出「這是政府只出2000， 但可以達到3000／人 的消費，沒逼你花1000的意思啦」、「對政府來說，你等於花了1000+3000」。

(中時電子報)