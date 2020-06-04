在高房價的年代，當多數人還在抱怨買不起房的時候，卻有一批新世代的年輕人，即便剛出社會薪水不多，仍秉持先求有再求好的精神，早早就擬定購屋計劃，在不仰賴父母金援的情況下，35歲以前就完成購屋大事，成為同儕之中最早「脫魯」的人生勝利組，讓人不禁好奇，他們是怎麼辦到的？

今年6月才要過27歲生日的咪咪，最近決定跟男友共組家庭，因2人都是從外地到台北打拚的年輕人，也開始面臨婚後到底是繼續租屋，還是該下定決心買房的關鍵時刻。在經過連番討論之後，兩人決定一起實現買房的夢想，目前已開始積極儲蓄，並落實減少不必要的開支，目標在5年內擁有自己的家。

由於咪咪與男友從事的都是財經領域的相關工作，對於台北的高房價也都了然於胸，之所以決定要買房，主要就是看準目前房價已有明顯修正，房貸利率卻是史上最低，更重要的是，兩人都受夠了這幾年房東年年漲房租，卻又不能動不動就搬家，因而下定決心靠自己終結必須看人臉色度日的租屋人生。

咪咪評估，以目前兩人月薪合計8萬元，只要平日減少與朋友聚會應酬，上下班搭大眾運輸工具，每月約可存下4萬元，加上兩人都還年輕，只要肯打拚，未來薪資也都還會有上漲的空間，也許用不到5年時間就能籌足200萬元自備款，這樣還可以多存點錢用在裝潢與添購家具上。

利用假日積極「逛案場」，希望能搶在房價再次上漲前先卡位。/業者提供

最近，咪咪將購屋計劃說給有買房經驗的長輩聽，長輩建議他們，買成屋的自備款門檻較高，等到籌足自備款，或許房價又已漲了一波，不妨可以考慮買預售屋，好處是可以利用建商提供的彈性付款條件，輕鬆跨越自備款門檻，因此，兩人最近也利用假日積極「逛案場」，希望能搶在房價再次上漲前先卡位。

理財專家指出，年輕人購屋其實並不難，有人天天抱怨房價高，租屋多年到頭來還是買不起，有人卻能提早實現購屋，差別就在於務實的心態。而所謂的務實心態，就是要像咪咪與男友一樣，事先擬定購屋計劃，接下來只要有紀律地實踐，就能逐步圓夢。

不過，專家也提醒，年輕人雖然只要省吃儉用一段時間，就不難籌措到購屋自備款，但擬定儲蓄計劃還是必須依據自身的能力，同時先釐清哪些支出可以省，哪些是必要支出不能省，不必過度嚴苛，如此一來，既不會打亂日常用度，動輒數年的儲蓄計劃也才能真正獲得實踐。

而除了擬定儲蓄計劃外，年輕人購屋還要秉持「先求有再求好」的原則，也就是量力而為，尤其是在經濟基礎尚不穩固的階段，舉凡靠近黃金地段的房子，或是大坪數、強調休閒公設豐富的社區，都應一律先跳過不看，從低總價小屋開始買，等經濟能力提升後，再換成大屋，或往黃金地段更近一步。

一些建商大力開發的低價重劃區，若區域發展具未來性，即便現階段生活機能尚未完備，也相當值得留意。/業者提供。

專家指出，以月薪合計8 萬元為例，按「房貸佔收入三分之一」的原則，應能負擔每月2萬6千元的房貸支出。以核貸成數7成、貸款20年，年輕首購又能享有低於2％的優惠利率條件保守估算，在不影響生活品質的狀況下，約能買到總價約800萬元的房子，而這樣的總價區間，在新北市不難買到2房住家。

房地產業者則建議，近年各都會區的交通路網愈來愈密集、多元，年輕人若購屋預算有限，除了可以考慮以通勤時間換取空間，選擇往交通便捷的市郊區購屋，一些建商大力開發的低價重劃區，若區域發展具未來性，即便現階段生活機能尚未完備，也相當值得留意。

以大台北地區為例，新北市外圍仍能找到新案成交單價2字頭、中古屋1字頭，且大眾運輸系統可及的區域，即便是如林口、五股、土城等，快速發展中的二線行政區，新案成交單價也普遍落在3字頭。若能忍受較長的通勤距離，近年生活機能與交通條件大幅改善的桃園，也是相當不錯的選擇。

(中時電子報)