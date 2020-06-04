一年半可以做什麼？過去一年半的時間，高雄市政府完成了547 條、394.5 萬平方公尺市區重要道路改善，也針對全市將近9成的下水道進行普查，去年更完成側溝、下水道、區排的清淤量103萬噸，比起前年增加1.4倍。這些改變，讓過去存在高雄的老問題，獲得改變，也讓高雄告別停滯，走向了新的階段。

回顧過去，早期對於高雄的印象，就是工業，就是空汙，而近幾年，大家對於高雄的印象就是很多的大型硬體建設，但是始終沒有改變的，就是基礎建設的品質。過去的高雄市的道路堪稱是天堂路，坑坑洞洞、凹凸不平，而高雄市逢雨必淹的夢靨，更是每個高雄人共同的記憶。許多高雄人都在問，為什麼蓋了這麼多新穎的公共建設，規劃了這麼多場館園區，卻不能把最基本的建設做好？

這個疑惑，在韓國瑜擔任高雄市長之後得到了改變：韓市長上任後，將路平、清淤的重責大任交由工程出身的李四川副市長，李副市長憑藉過去在雙北的經驗，立即找到問題、解決問題，將工程品質提升，將基礎工作落實，解決了道路不平的問題，也改善了淹水的現象，這次522的高雄大雨，多數積水路段在一至兩小時內全數退去，證明了治水、清淤的成效。

從高雄的改變可以清楚看出，一個城市需要的，不是華而不實的預算消耗，更不是絢爛空虛的煙花、一次性活動。對於一個城市來說，只有紮紮實實的基礎工程，才能讓城市在穩固的基礎上，持續向前。也唯有紮實的市政建設，才能因應城市任何型態的成長、改變，也才能讓市民真正生活在幸福城市。

過去的一年半，在高雄市政府的努力之下，高雄市民看到了改變，這樣的改變，不只讓高雄告別了停滯，也將讓高雄進入一個新的里程，相信在不久的將來，我們可以看到體質更健全的高雄，看到更有競爭力的高雄，讓高雄告別過去，邁向未來。

(中時電子報)