華府與北京正因新冠疫情、科技以及地緣政治等因素齟齬加深，美國總統川普更嗆世界衛生組織（WHO）是「以大陸為中心」，不僅於上月29日宣布斷美金援，更決意與WHO終結關係，引起全球關注。不過《南華早報》指出，在新冠疫情期間，華府曾大力替台遊說讓其在世界衛生大會上以觀察員身分參與，如今斷然退出，恐有害先前對台承諾。

報導指出，專家認為川普推出WHO的決定恐怕只會造成華府、台灣以及WHO三者全輸的局面，而目前尚不清楚在尚未經過國會許可下，川普是否可以自行決定退出WHO之前，此一決定只會讓美國曾大力支持、先前積極表態參與WHO的台灣首當其衝。

報導稱，各界對於川普在疫情仍未減緩、且因新冠病毒死亡人數已突破10萬人大關之際，就宣布退出WHO的質疑也加深，懷疑此時恐怕並非適當時機，不僅會傷害美國國際地位，同時也有損對台灣參與WHO的承諾。

史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員戴雅門（Larry Diamond）表示川普退出WHO的決定是未深思熟慮，並對美國全球地位自我打擊的。他表示，雖然大陸影響力增強之下，WHO現在確實存在嚴重問題，但美國從WHO退出只會讓情況更糟，不僅會弱化自身地位，也包括台灣以觀察員身分參與的訴求，這會將是台灣、美國以及WHO之間的三輸局面，「而北京是唯一贏家」。

報導也指出，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，如果美國真的退出了，將會失去說服其他國家讓台灣參與WHO的根據。他還說，正當台灣力求參與WHO之際，除非大陸出了錯誤，否則單憑台灣有限的15名外交盟友之力，美國退出WHO「只會讓呼籲會員國結集支持台灣更加困難」。

對此，美國在臺協會表示，仍表達對台灣參與WHO的支持，「我們長期支持台灣在國際組織上，可取得不需國家身分的會員身分；關於參與需要國家身分的國際組織時，美國支持台灣以有意義的形式參與」。

(中時電子報)