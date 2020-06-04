「橡木桶洋酒」於1993年創立松江總店，至今遍佈全國31家門市，成為全台最大酒類連鎖通路，今年為歡慶27週年，特別與英國凱特王妃御用香檳品牌-蘭頌(Lanson)、法國波爾多第二大品牌-卡維(Calvet)，以及奪下Whisky Exchange2020年度最佳威士忌-百樂門(Benromach)等全球知名酒廠合作，推出天天享有27%OFF(73折)歡慶價，並強調整個六月金額折扣無上限，另外只要購買全館綠標威士忌或葡萄酒指定品項，即可擁有獨家訂製的限量27週年陶瓷杯墊，送完為止。

「橡木桶洋酒」總經理袁德珮表示：「橡木桶」一路走來，始終秉持初心，為消費者發掘世界各地的新式酒款，持續拓展台灣品酒文化。而週年慶檔期適逢端午連假，加上台灣疫情趨緩，市場逐漸復甦，各地旅遊恢復活絡，讓酒類買氣回溫。「橡木桶洋酒」為消費者準備端午節名酒禮盒，期望透過精心準備的酒品，分享在辛苦撐過嚴峻的疫情後，親友難得相聚的時刻。

「橡木桶」推超值優惠回饋消費者 六月購買指定酒品享折扣

為了感謝全台消費者，「橡木桶洋酒」推出超值折扣優惠，整個六月期間，購買指定綠標酒款即可享有27%OFF(73折)，象徵「橡木桶」感謝大家27年來的陪伴，使品牌持續茁壯。期間享有折扣的酒類有蘇格蘭威士忌、法國列級酒莊紅白酒，還有日本國酒的清酒等特色酒品。但袁總經理也強調：雖然台灣防疫有成，景氣也逐漸復甦，但全球仍處在抗疫階段，多項產業停止運作，致使多家酒廠有庫存短缺的現象，某些民眾特別喜愛的熱銷酒款只能把握機會，先搶先贏了。

「橡木桶洋酒」的外送服務也十分完善，只要具備會員身分，透過電話訂購，不限金額品項，都能享有15公里範圍的免費外送服務，為消費者節省往返的時間。「橡木桶洋酒」的各式資訊，可以藉由瀏覽官網、按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤[email protected]來取得，社群平台上也不時舉辦線上活動，有興趣的民眾可以多加參與。

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(中時電子報)