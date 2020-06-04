非裔男子遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議，美國總統川普1日揚言要動用軍隊鎮壓暴力示威，美媒報導，包括華府、馬里蘭州、維吉尼亞州3個地區的部隊及軍事基地，自2日上午起，已升級至「接近戰時警戒」（Near-Wartime Alert）的防護狀態。

美國華府動盪，國民兵出動。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，全美各地示威衝突不斷，華府自上月29日起，民眾示威行動進入第6天。美國總統川普1日在演說中表示，要動用成千上萬軍力，終結暴力示威。

美媒新聞週刊《Newsweek》報導，就在川普演說後隔天，美國國防部已經指示華府、馬里蘭州、維吉尼亞州3個地區的部隊及軍事基地，自2日上午7時30分起，升級至「部隊防護狀態」（Force Protection Condition）C級，又稱Charlie級。這個黃色警戒狀態是五角大廈制定的5級警戒系統中的次高級，意味著「部隊有可能成為攻擊目標，或是發生恐怖行動。」

除此之外，周一稍後，川普也悄悄將哥倫比亞特區國民兵（The District of Columbia National Guard）劃歸聯邦政府管轄，使得特區國民兵成為全美第一個因應示威行動，而被聯邦化的國民兵。

除了收走特區國民兵的管理權，周一晚間，鄰近州的國民兵部隊也在聯邦政府指示下，前往特區支援。

周二上午以前，各州部隊也已陸續集結特區待命。例如，來自紐約州壯堡（Fort Drum）陸軍基地、堪薩斯州萊里堡（Fort Riley）陸軍基地的運輸機，分別運送現役憲兵及步兵，前往馬里蘭州的空軍基地，他們將扛起防衛聯邦政府大樓的重要任務；周一午夜前，來自北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的250名現役憲兵也已經抵達特區的軍事基地待命。

(中時電子報)