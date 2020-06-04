本月2日行政院正式宣布振興券政策，並定名為振興三倍券，但儘管蘇貞昌親上記者會說明使用方始，強調非常好用，依舊引起民怨，在野的國民黨也砲轟連連，對此民進黨立委鄭運鵬反駁「打三折的消費券怎麼會不好用」，卻遭網友大酸「所以承認是消費券了嗎」、「證明馬英九比蔡英文強」。

鄭運鵬抨擊國民黨的「三倍券漏洞百出」記者會根本就是打臉自己，說要來抓換現金漏洞，顯示國民黨自己也知道若發現金就不會去消費，沒有振興經濟的效果，他表示雖然不鼓勵找零會有點不方便，但用下去就會覺得好用，更稱「打三折的消費券怎麼會不好用」。

消息傳至PTT後，八卦版鄉民群起砲轟「所以承認是消費券了」、「免費變打三折跟我說比較好用？」、「一下4687，一下三折，可以給個統一說法嗎」、「消費券不用花錢拿耶」、「反了反了，這是民進黨心魔你敢提」、「這不就證明馬英九比小英還要強了XD」、「終於承認是劣質版的消費券了」、「顏色對了當然好用」、「意思是蔡英文是打三折的馬英九嗎」。

(中時電子報)