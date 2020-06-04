老梅區綠石槽景點馳名國內，如綠色地毯般的海草礁岩地形令人嚮往不已，日前一名家住八里區的8旬老翁，突發奇想，獨自一人騎乘機車慕名而來，怡人的氣候及美麗的海景，深深捕捉住老翁的目光及靈魂，不知不覺被吸引迷惘，返程時，竟把所騎乘機車遺忘，而搭公車返家。

金山警分局老梅派出所警員黃丈瑀於5月29日晚上6時許，接獲許姓民眾來電稱，其年近8旬患的父親有輕微失智症，於早上騎乘重機車至老梅綠石槽遊玩，結束時竟想不起來有騎乘機車，而將機車遺忘在現場，改搭乘公車返回八里住家，據其父親回憶機車疑似停放在靈虛宮旁，且機車鑰匙插在車上未取走，請求警方協助找尋其父親機車是否停放該處。黃員立即聯繫線上執勤警員盧靜盈前往所描述的地點附近找尋，經一番地毯式搜尋，至老梅公果然在靈虛宮旁找到該部機車，鑰匙還插著，為免節外生枝，遂將鑰匙取下代為保管，並通知報案人許民佳音，隔日許民就開車載著其父親至老梅所，並由員警陪同前往靈虛宮現場取車，報案人掩藏不住物歸原主的喜悅，特別對員警熱心積極的服務精神，表達由衷的肯定及感謝，並表示「有你們真幸福」。

分局長陳永昌表示，民眾發生急難不知如何是好之際，第一線同仁能即時發揮同理心，伸出援手協助，表現出警察人飢己飢，人溺己溺的大愛精神，值得標竿學習及讚揚。

(中時 )