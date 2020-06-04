新北市政府警察局土城分局土城派出所警員林志忠、吳冠衡日前接獲民眾報案表示中央路二段80巷口有可疑男子，警方到場發現1名男子徘迴於巷口，上前盤查後發現這名男子無法完整表達自己的身分，於是警方決定先行帶返所，並利用警用小電腦人臉辨識系統，順利查到其身分資料及住家地址，並主動以巡邏車送其返家與母親團圓。

109年6月2日3時45分許土城所警員林志忠、吳冠衡接獲民眾報案，稱有一名男子在土城區中央路二段80巷口，左右徘徊、形跡可疑，警方獲報後立即前往，到場後只見一名男子徘徊巷口之間，一副不知所措的樣子，經了解發現該名男子無法表達出自己居住於何處，亦無法說出自己的名字，且口中不斷喃喃自語，警方決定先將男子帶回派出所休息及查證身分，林員耐心安撫男子情緒，吳員則利用警用電腦的人臉辨識系統，終於得知葉男(79年次)身分及住家地址，但因凌晨時分警方擔心葉男無法順利獨自返家，於是義不容辭載其回家，到家時正巧遇到葉男母親正慌張地準備外出尋找葉男，其母親瞬間熱淚盈眶，也不斷感謝警方的幫忙。

其母親表示葉男患有智能障礙，自己半夜起床時突然發現家中門未關，又發現葉男不在房間內，於時很著急的要出門找兒子，幸好一出門後就遇到警方帶著兒子回來，非常感謝體貼又暖心的警察，讓一位母親免除擔憂兒子安全的煩惱；警方也提醒葉男母親，往後要隨時注意葉男狀況，若擔心其有走失疑慮，可向市政府社會局申請愛心手鍊，能透過手鍊上面的號碼查明相關身分，可以立即通知其家長，是個快速又實際的好辦法。

(中時 )