美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州白人警員壓頸身亡案，造成美國連日來種族動亂。引爆這起亂源的警員蕭文（Derek Chauvin）日前被控三級謀殺及過失殺人罪，檢方今天加控他二級謀殺；另外，當時在場的3名警員也面臨起訴。弗洛伊德家屬委託律師克倫普（Benjamin Crump）認為，這是邁向公義的重要一步。他呼籲檢方繼續調查，並以一級謀殺起訴四人。

根據明尼蘇達州法庭文件顯示，檢察總長艾利森（Keith Ellison）決定改控蕭文二級謀殺、三級謀殺及二級誤殺，另外3名在場警員則被控協助和教唆二級謀殺，當局同時向三人發出拘捕令。

對於檢察總長艾利森的做法，弗洛伊德家屬委託律師克倫普（Benjamin Crump）發聲明表示感激，認為拘捕及起訴其他涉事警員，並改控沙文更嚴重的罪行，是邁向公義的重要一步，讓弗洛伊德可以安息。他呼籲檢方繼續調查，並以最高刑罰為終身監禁的一級謀殺起訴四人，同時要求警方公平、透明地處理警員行為不當行為。

(中時電子報)