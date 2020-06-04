去年10月開幕的「海安牛肉食堂」，不但有熟識的牛販提供貨源，還一網打盡「牛肉河粉」「牛雜湯」、「牛肉火鍋」和「炒牛肉」等台牛料理。

招牌「牛雜湯」搭配甘甜鮮美的清澈湯頭，愈吃愈香。（120元）（圖／于魯光攝）

最受好評的「牛肉河粉」以清燉湯頭為底，另外再添加中藥與魚露熬煮；選用台灣當地新鮮現做的河粉，鋪上九層塔、香菜與洋蔥，再搭配新鮮牛肉增加鮮甜，一口入嘴，河粉盡是淡淡米香，有著Ｑ彈咬勁，十分美味。

「牛肉火鍋」以清燉湯頭做底，加上大量白菜與白蘿蔔，是較少見的湯頭。（鍋底100元，牛肉200元）（圖／于魯光攝）

少見以蔬果湯頭製作的「牛雜湯」，滋味迷人，內臟新鮮有嚼勁，給料大方。主打市區就能吃到「溫體」的「牛肉火鍋」，粉色肉片稍微涮過便能入口，軟嫩肉質饒富鮮甜味，不同於進口牛口感，這正是最有魅力的地方。

火鍋料「牛筋」給得大方，入鍋後要續煮1小時以上才會軟嫩。（200元）（圖／于魯光攝）

喜歡吃牛筋的客人，可千萬別錯過！老闆以特製高湯細燉牛筋，入味後再冷藏保存；牛筋放入火鍋中滾軟後會愈嚼愈香，也能增加湯頭的醇厚感。

湯頭Check！蔬果湯頭 以鳳梨、洋蔥、蘿蔔、高麗菜心與牛骨等熬製2小時後過濾而成。（圖／于魯光攝）

海安牛肉食堂

「海安牛肉食堂」的用餐環境明亮寬敞，在台南的火鍋店中頗為少見。（圖／于魯光攝）

地址：台南市中西區海安路一段27號

電話：06-223-7118

營業時間：06:00~22:00

公休：周一~周二上午10:00

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(中時電子報)