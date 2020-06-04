若要說台南最早的牛肉湯，「圓環牛肉湯」絕對是前三名。半世紀前，店內指標小吃「紅糟牛肉羹」在府城就是相當普遍的美味，這裡還有許多別處吃不到的品項，且湯頭只用牛大骨與牛舌、牛腩等熬煮，連同業都大讚真材實料。
店裡用的紅糟來自屏東，酒香濃、韻味足，裡頭的牛肉丸，則是在前一天打烊後開始準備，牛肉片去除韌性後，再經過拋摔、套粉與紅糟粒搓成圓形，在鍋裡慢慢燉熟。咀嚼裹著羹湯的牛肉丸時，會感受陣陣肉香與酒糟香，搭配白飯很好入口。
另一樣與眾不同的料理是「牛雜湯」，不用內臟而是選用充滿濃濃肉香與膠質的骨邊肉，搭配以牛骨為主體的高湯及薑絲，上午吃一碗就能飽足到中午。「麻油牛肉湯」也很少見，厚厚一層黑麻油封住碗面，湯裡泡著新鮮牛肉與老薑；較常見的「青菜牛肉」僅用高麗菜葉與蒜頭一同爆炒，菜脆甜、肉鮮嫩，很開胃。
圓環牛肉湯
地址：台南市中西區府前路二段153號
電話：0910-743-200
營業時間：04：00-13：30
公休：周二
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(中時電子報)
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