若要說台南最早的牛肉湯，「圓環牛肉湯」絕對是前三名。半世紀前，店內指標小吃「紅糟牛肉羹」在府城就是相當普遍的美味，這裡還有許多別處吃不到的品項，且湯頭只用牛大骨與牛舌、牛腩等熬煮，連同業都大讚真材實料。

只留青菜葉的「青菜牛肉」，葉脆肉軟嫩，火候足。（100元）（圖／于魯光攝）

店裡用的紅糟來自屏東，酒香濃、韻味足，裡頭的牛肉丸，則是在前一天打烊後開始準備，牛肉片去除韌性後，再經過拋摔、套粉與紅糟粒搓成圓形，在鍋裡慢慢燉熟。咀嚼裹著羹湯的牛肉丸時，會感受陣陣肉香與酒糟香，搭配白飯很好入口。

僅用骨邊肉熬煮的「牛雜湯」，料多且湯頭清爽美味。（150元／大碗）（圖／高靜玉攝）

香氣四溢的「麻油牛肉湯」，喝完全身暖洋洋。（一六○元）（圖／于魯光攝）

另一樣與眾不同的料理是「牛雜湯」，不用內臟而是選用充滿濃濃肉香與膠質的骨邊肉，搭配以牛骨為主體的高湯及薑絲，上午吃一碗就能飽足到中午。「麻油牛肉湯」也很少見，厚厚一層黑麻油封住碗面，湯裡泡著新鮮牛肉與老薑；較常見的「青菜牛肉」僅用高麗菜葉與蒜頭一同爆炒，菜脆甜、肉鮮嫩，很開胃。

湯頭Check！舌肚湯頭 單純以薑、牛骨與牛舌、牛肚等熬製2小時以上。（圖／于魯光攝）

圓環牛肉湯

「圓環牛肉湯」是外地人極少知道的老店，店內乾淨寬敞，座位不多。（圖／于魯光攝）

地址：台南市中西區府前路二段153號

電話：0910-743-200

營業時間：04：00-13：30

公休：周二

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)