說起能將台灣牛發揮得淋漓盡致的城市，非台南市莫屬。新鮮、甜美與口感是基本，湯頭與炒工則是決勝負的關鍵，本刊精選每個時期的代表店，錯過可惜！

鑊氣十足的「牛肉蛋炒飯」調味單純，最能吃出食物原味。（100元）（圖／于魯光攝）

位於台南市南區的「美鮮牛肉湯」營業24小時，開業近30年，是台南人的口袋名店。掌店老闆娘阿美，每1天都進3次肉，不但堅持原料的新鮮，更要保持湯頭的原味。湯底採用大骨與牛腩，滾出鮮甜湯頭，客人點了「牛肉湯」後，阿美僅需將湯汁澆淋在生肉上，香氣便自飄揚、牛肉細膩彈Q，不需沾醬就可嘗到鮮肉滋味，入口極為美妙。

一吃就無法停止的「蒜香牛肉」，再次應證大蒜與牛肉是絕妙組合。（150元）（圖／于魯光攝）

饕客通常會再配上一份拌炒牛肉、醬油、鹽的「牛肉蛋炒飯」，炒工十足，簡單卻滋味豐富，曾有客人驚豔不已，連吃6天才肯罷休。另一款「古早味炒牛肉」，加入少許辣椒與高麗菜、牛肉拌炒，再加點醬油調味，樸實的香氣與爽脆的高麗菜，配上一碗白飯恰到好處。

只加醬油與高麗菜的「古早味炒牛肉」，是很好的下酒菜。（100元起）（圖／于魯光攝）

阿美最愛的「蒜香牛肉」關鍵在於「火侯」，只用蒜頭、牛肉與醬油生炒，濃郁醬香與肉味竄入鼻息，一口牛肉一口蒜，好吃到停不下來，功夫果真深厚。

「美鮮牛肉湯」的店面位於城隍廟旁的騎樓下，是台南最常見的風景。（圖／于魯光攝）

「做了這麼多年，我覺得好的食材不需要著墨太多，新鮮食材就屬原味最好吃，單純吃食材的香氣，就會發光。」堅持非凡手路的阿美，難怪成為台南人的最愛。

湯頭Check！牛骨湯頭 純牛骨、牛腩熬製3小時以上，湯頭清澈香甜。（圖／于魯光攝）

美鮮牛肉湯

地址：台南市南區新興路419-1號（城隍堂旁)

電話：早上03:00-11:00 0932-813-566

中午11:00-18:00 0976-763-757

晚上18:00-03:00 0989-373-022

營業時間：24小時

公休：每周一下午到周二上午

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(中時電子報)