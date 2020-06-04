曾琬媛坦言，原本根本不懂膠原蛋白是什麼，「最初還有點擔心是不是有加類固醇才會有效，後來確定是純天然的。」她單純地將這一切過程放在臉書分享，竟然接獲朋友私訊，表示也想吃吃看。

「一開始，我開團購，買了500罐，沒想到2星期就賣光，我突然覺得這或許能做生意。」團購初體驗成功後，曾琬媛著手創業，委託原料商友人尋找無糖、無香料、沒有添加糊精及奶粉的原料，「我們產品都是粉狀的，因為若是錠狀的話，還要添加賦形劑，我覺得這樣就喪失了強調健康的本意。產品不僅有SGS認證，還找到符合GMP標準的工廠配合分裝。」

在曾琬媛毛遂自薦下，露奇亞成為唯二在誠品書店設櫃的保養品牌。（圖／露奇亞提供）

曾琬媛接著回憶公司取名由來，「我最喜歡的英文字『REGARDS』（意即關懷、問候），音譯為『芮加』，再從『芮加』音譯為『Ruijia』，最後從『Ruijia』再次音譯，得到『露奇亞』這個名字。『露』意味著朝露，強調純天然；『奇』代表想在電商上出奇致勝；『亞』就是想打進亞洲各國的信念。」

2014年4月，曾琬媛與其他3名股東，合資150萬元，偷偷租屋開了公司，完全不敢讓丈夫知道。「我老公希望我單純當個家庭主婦，我只好到處問朋友怎麼開公司，利用做家事的零碎時間；洗頭、做臉時也帶著筆電工作，若是忘了帶，服務小姐還覺得怪怪的。」還好她不但愈做愈成功，也同時兼顧小孩，先生得知後才沒有意見。

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(中時電子報)