創業以前，曾琬媛的生活重心只有丈夫和2個小孩。這位看似尋常的家庭主婦，其實有過一段脫軌的年少時光。「我出生在台東，從小就很有個性，父親做生意、母親是護理師，老早就把我送到台北去念小學、住校。」因此，曾琬媛小時候即練就一身交際本事。

「我喜歡交朋友，和誰都聊得來。高中時由於校風傳統保守，我便決定轉學，放棄一般高中，選擇念台中商專，同時開始打工。」曾琬媛笑說，當年年紀小，打工的選擇少，除了待過泡沫紅茶店，甚至當過遊樂場開分員，「後來不小心錯過考大學的報名時間，因為不想再等1年，又有位朋友恰巧邀約，就去他父母的大陸公司，做起會計並扛下行政工作。」

身為家庭主婦、肩負照顧二子責任的曾琬媛，只能運用零碎時間保養、打理外表。（圖／翻攝自曾琬媛臉書）

「雖然當時不到20歲，但我肯學敢問，工作還算順風順水。」曾琬媛瀟灑地透露，她在大陸工作時認識先生，23歲就結婚，成為全職家庭主婦。「因為喜歡運動，2013年手腕運動受傷，看了6、7個醫生也沒有改善。」她邊說邊舉起左手解釋，「疼痛從手腕一路痛到肩膀，嚴重影響日常生活。」

從小離家赴台北念書的曾琬媛（右2），在住宿生活裡養成獨立、善於交際的個性，易與同學打成一片。（圖／翻攝自曾琬媛臉書）

「我老公有位朋友是日本膠原蛋白粉的進口商，看我這樣就裝了幾罐叫我試試。」曾琬媛抱持著「死馬當活馬醫」的心態，乖乖每天服用，「沒想到第一個月，手比較不痛，3個月後明顯有改善，連膚質也變好。」

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(中時電子報)