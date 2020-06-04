家庭主婦曾琬媛因手傷遲遲未癒，在友人介紹下，使用膠原蛋白粉才獲改善，她抱持分享好物的想法，在臉書開團購，沒想到兩星期就賣光500罐。曾琬媛瞬間看見商機，瞞著老公偷偷創立「Ruijia露奇亞」。雖然露奇亞只有3名員工，年營收卻超過6,000萬元，在新冠疫情衝擊下，業績反而逆勢成長，曾琬媛大膽地說：「只要品質顧好，打進全亞洲不是夢！」

「別人都說我是『微型創業』，因為全公司加我只有3名員工，但我其實是『零元創業』，第一批商品該付的進貨支票還沒到期，就先賺錢了！」露奇亞創辦人曾琬媛笑容爽朗地說。皮膚白皙透亮的她，穿著一身白衣，看不出已經40歲了。

創辦瑜伽教室「瑜伽迷」的曾琬媛，透過運動紓解公司經營壓力。（圖／翻攝自曾琬媛臉書）

採訪當天，本刊記者與曾琬媛約在台中市區的瑜伽教室「瑜伽迷」。談及從主婦變身老闆的心路歷程，曾琬媛坦言，2014年創業後工作量一直增加，瑜伽可以幫助舒緩情緒，「我一直練，還通過美國師資認證，兩年前開辦瑜伽迷，幫自己也幫需要的人打造放鬆空間。」

身為家庭主婦、肩負照顧二子責任的曾琬媛，只能運用零碎時間保養、打理外表。（圖／翻攝自曾琬媛臉書）

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(中時電子報)