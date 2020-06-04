地球現正展開第六次物種大滅絕嗎？最新研究顯示，人類在地球上的活動嚴重影響動物的生存環境，造成大批野生動物瀕臨滅絶，專家估計大約有500種哺乳動物、鳥類、雙棲動物和爬蟲類動物危在旦夕。

根據聯合國近日發布的報告顯示，地球有上百萬物種瀕臨滅絕，恐在未來數十年內完全消失，人類是造成的主要原因。另外，聯合國政府間生物多樣性和生態系統服務科學政策平台（IPBES）主席華森（Robert Watson）也指出，地球過去五個階段的大規模滅絕中，每一次大規模滅絕我們損失了75%的物種。

所謂大滅絕或生物集體滅絶指的是在相對短暫的時間中，在一個以上並且較大的地理區域內，生物數量和種類急劇下降的事件。據科學家推測，自地球誕生以來，曾經出現過的生物98%均已滅絕。

如果說以前的物種大滅絕原因像是火山爆發或是小行星撞擊地球等天災，那麼現在的物種滅絶則是人禍，人類是造成這些動物滅絶的罪魁禍首，數十年來人類危害又毒害森林、海洋、土壤與空氣造成的巨變，對人類社會構成的威脅「至少與氣候變遷相當」。

包括墨西哥國立大學的傑拉多希巴洛斯教授（Gerardo Ceballos）在接受《英國廣播公司BBC》的採訪時表示，地區性的生態系統正面臨崩潰的危險。他指出透過研究和親眼所見，滅絶危機非常嚴重，並稱所有人在未來10年到50年的行為將決定人類的未來。

傑拉多希還表示，這些動物生活在南極洲以外的6大洲，棲息地受到人類活動的高度影響，而且集中在熱帶和亞熱帶地區，例如金絲麵狨、埃塞俄比亞狼、爪哇犀牛、西班牙帝雕、黃耳長尾鸚鵡、恆河鱷和中美洲綠黑斑毒蛙等。

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(中時電子報)