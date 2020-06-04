NBA回來了！美權威記者：7月31日開打 06:262020/06/04 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA回來了！美權威記者：7月31日開打(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎（COVID-19）影響，從3月停賽至今的NBA，宣告在7月31日開打。ESPN體育記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）推特發文披露，NBA即將在7月31日回歸。 沃納洛斯基推特指出，NBA已邀請22支球隊討論，預計7月31日在奧蘭多開打，到10月12日賽季結束，預計4日投票表決，幾乎已宣告NBA正式回歸。 So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify. The NBA's back.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020 (中時電子報) #NBA #7月 #31 #日開打 #沃納洛斯基 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓這天為何沒公開行程？幕僚還原真相！ 09:412020/06/01 政治 狠心飼主1月內連丟4小黑狗 動保處怒了重罰31萬 13:252020/06/01 社會 拉美地區確診破101萬 巴西病例占過半 16:452020/06/01 國際 威力彩連31摃 今晚頭獎上看6.1億元 20:562020/06/01 財經 振興三倍券怎麼領？五種用法一張圖告訴你 15:052020/06/02 政治 新竹市騎樓順平計畫啟動 17:002020/06/02 生活 三倍券紙本預計發1000萬本 信用卡業加碼千元吸客 18:232020/06/02 財經 今年出國恐無望！疫情燒 長榮、華航免費退改票延至8月底 18:212020/06/03 生活 六四事件31周年 江啟臣提四點看法 21:062020/06/03 政治 新北市最大百貨 宏匯廣場7月31日登場 22:412020/06/03 消費 體育熱門新聞 NBA回來了！美權威記者：7月31日開打 - 體育 NBA》只有1隊老闆沒有譴責 原來是川普支持者 - 體育 挑戰最強男人？拳手憂泰森被打死 - 體育 中職》張志豪4打點＋黃恩賜優質先發 象擒猿 - 體育 戴資穎帶動超狂挑戰 球迷驚呼：「騙人的吧？」 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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