受到新冠肺炎（COVID-19）影響，從3月停賽至今的NBA，宣告在7月31日開打。ESPN體育記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）推特發文披露，NBA即將在7月31日回歸。

沃納洛斯基推特指出，NBA已邀請22支球隊討論，預計7月31日在奧蘭多開打，到10月12日賽季結束，預計4日投票表決，幾乎已宣告NBA正式回歸。

(中時電子報)

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