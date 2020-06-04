美聯社報導，世界衛生組織（WHO）官員私底下曾在1月6日的會議，抱怨中國大陸分享資料不足。世衛今天拒絕回答媒體報導，僅強調與各國共享訊息及坦率對話。

美聯社2日報導，世衛官員曾抱怨中國大陸分享資料不足，難以評估新冠病毒能有效人傳人的程度，或是它對世界其他地方構成何種風險。報導提到世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）曾告訴同僚，因擔心2002年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情可能重演，是時候改弦易轍，對陸施加更多壓力。

世衛今天面對媒體，萊恩未直接回應，只表示世衛領導層及員工皆依照相關規章，日以繼夜與會員國共享訊息及與各政府進行坦率對話。大陸外交部發言人趙立堅則已宣稱，有關報導與事實嚴重不符。

世衛今天不願對這則新聞報導發表更多評論，但秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）卻主動宣布，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）藥物疫苗的團結試驗項目，安全監視委員會在審查有關羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）藥物的數據後，認為沒有理由中止試驗，執行小組接下來將與主要研究人員溝通恢復這項藥物的試驗。今年5月25日，譚德塞曾表示，因醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）刊登一篇研究報告指出，對病患施用羥氯奎寧可能會增加死亡風險，因此世衛將暫停相關臨床試驗。

(中時電子報)