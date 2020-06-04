警政署去年採購防彈衣出包，造成基層員警四人共用一件，輪流穿防彈衣引發包括衛生和安全等問題。防彈衣不僅是缺貨，裝備長期不合身、不符人體工學等問題，也頗受基層詬病。

以新北市海山分局的埔墘派出所為例，一個基層派出所約50個員警，分早晚班值勤，每個執勤時段有6、7人需要防彈衣，但去年底警署回收一批逾期的防彈衣後，派出所大概只剩14件防彈衣，加上輪流清洗，大概就是3、4人穿一件。防彈衣是基本裝備，除家戶訪查、內勤和所內值班外，基本上所有勤務都需要穿防彈衣，一穿就要2小時起跳；有些地區特性不同，備勤時也要隨時穿著，才能因應狀況隨時支援。

新北市埔墘派出所副所長林廷璋受訪時表示，裝備換發的好壞，基層感受最深，這幾年基層的反應，警政署都有陸續做到，例如配發辣椒水，算是改善很多。他指出，防彈衣是基層同仁執勤時，最基本的裝備之一，包括巡邏、臨檢等，防彈衣就是保障同仁生命安全最重要的裝備，去年警政署回收一批過期的防彈衣後，新的一批延遲，已對同仁執勤時造成影響；目前長官雖然有提供許多替代方式，包括增加換洗頻率，但最好還是一人一件，若警政署已緊急採購，非常希望能趕快補足，讓同仁執勤時能更安心。

談到裝備問題，不少員警都指出，防彈衣、腰帶上的各類裝備，以及手槍，整體感覺就是「很重」，且防彈衣大小不一，只能靠鬆緊帶調整，但也會壓迫到手部的動作，讓執勤時動作上會卡卡的，不利制伏歹徒。除了防彈衣的大小、重量備受批評外，腰帶設計也讓員警困擾，所有裝備都要掛在腰上，會讓跑步不方便，甚至追捕歹徒時，曾有員警跑一跑，裝備「噴飛」的狀況，拔槍的動作也不符合人體工學。

台灣警察工作權益推動協會常務理事、現職警員的施嘉承指出，防彈衣不合身的情況蠻嚴重的，也是長年問題，發生不少體型較小的員警穿大尺寸防彈衣，或者體型較大的員警穿小尺寸防彈衣的怪象。他表示，防彈衣尺寸不合問題的關鍵，在於有許多新進員警都穿前期學長的防彈衣，警政署並不是以「員警」為單位量身訂做，照理說應該是以一個員警開始任職後，分配一套「個人」防彈衣，然後防彈衣跟著員警走，但現在狀況是防彈衣是國家、縣市政府資產，員警執勤時的生命安全保障就非國家最優先的考量。

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(中時電子報)