小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】6月7日解封 搭大眾運輸可脫口罩

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日下午說，6月7日起國內大規模解封，但量體溫、實聯制及戴口罩仍然是必要的；不過，傍晚交通部隨即宣布，6月7日後鬆綁大眾運輸管制措施，民眾進入大眾運具、運輸場站或郵局之後，在能維持社交距離的前提下，可以拿下口罩，而搭乘台鐵與高鐵時也可以飲食，風景區與遊樂區的人流管制也取消。

【2】小英發罷韓催票令 國民黨低調反制

罷韓倒數進入2天，民進黨拉高對決姿態，黨主席蔡英文昨在中常會發出催票令，呼籲高雄市民在周六踴躍行使罷免投票公民權。國民黨發言人洪于茜表示，此舉坐實罷韓目的根本不是為了高雄，而是為了民進黨。

【3】檢舉魔人辱警 檢方起訴求重刑

大快人心！台南蘇姓婦人涉嫌長期對公務員、員警諷刺辱罵，還不斷報案檢舉，被當地民眾稱為「檢舉魔人」。台南地檢署偵查發現，2014年迄今，蘇婦檢舉或申訴員警瀆職、與他人糾紛的110報案紀錄逾千件，檢方認為此舉是對國家公權力最嚴峻的侵害，3日除依妨害公務罪嫌起訴，還建請法院從重量刑。

【4】武漢篩檢千萬人 無確診病例

湖北武漢完成全市上千萬人口的冠狀病毒核酸檢測，結果檢出300名無症狀感染者，在全人群的占比極低，沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。湖北省衛健委副主任張定宇強調，這次排查證明，武漢市是最安全的城市。大陸專家認為，目前尚無必要進行以全大陸為範圍的全員檢測。

【5】許光漢新身分 田馥甄師弟

許光漢因主演夯劇《想見你》暴紅，3日宣告加盟何樂音樂，成為田馥甄、信、蔡旻佑等人師弟。近來因新冠肺炎肆虐，許多藝人活動、工作受影響，但許光漢卻深受廠商喜愛，反而一連接下保養品、香水、化妝品等9項代言，粗估吸金數千萬元，「疫」外收穫豐富。

(中時電子報)