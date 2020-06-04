天氣逐漸變熱，梅雨季將近尾聲，今年第一個颱風黃鋒於5月出現後，也預示颱風季 快來了。今年颱風生成爆發期何時開始？氣象專家賈新興表示，根據最新資料，颱風生成爆發期是在7/5之後，但此預測不包括颱風會否侵台。

賈新興在臉上分析，有利颱風生成的指標大致上可以掌握8成，西北太平洋颱風生成，這個指數是預測有利生成的環境何時建立，不是預測颱風生成個數有幾個，不是預測颱風會不會侵台，也不是預測颱風有多強。

為何今年颱風生成爆發期預估在7/5後？賈新興指出，最新的預測顯示，有利颱風生成指數，於6/21後正式突破黑色方框，並持續至7初，當這個指標突破6時，就是颱風生成的爆發期，也就是在今年7/5之後。

賈新興認為，校驗過去兩年最接近颱風爆發期前的預測，基本上是超過21天前的預測，都顯示出對颱風生成爆發期的掌握具有相當的參考性，今年事後也會針對實際的狀況和預報來校驗分析，颱風生成爆發期的預測如有變化，也會隨時更新，請大家留意最新的訊息。

(中時電子報)