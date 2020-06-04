今天天氣晴朗午後有零星雷陣雨，大臺北、南部及花東縱谷高溫可達36度。氣象局表示，周五(6/5) 高壓稍微減弱，山區、近山區平地、北部、東北部地區有午後雷陣雨。周六至下周一（6/6~8）北側鋒面稍微接近，中南部有局部雨或雷雨，高溫稍微下降；其他地區雲量偏多，午後可能有短暫雷陣雨，天氣偏悶熱。

氣象局資料顯示，周五吹乾燥西南風，各地晴時多雲，因高壓稍微減弱，午後雷陣雨範圍擴大到北部、東北部地區；清晨中南部沿海有局部短雨的機率；白天悶熱，高溫32度以上，雲量偏少，中午前後紫外線指數易達過量甚至危險級。

氣象局說，周六至下周一北側鋒面稍微接近一些，水氣增多，臺灣位於鋒面南側，受潮濕的西南風影響，中南部有局部雨或雷雨，高溫稍有下降，其他地區雲量偏多，午後可能有短暫雷陣雨，天氣仍偏悶熱。下周二、下周三（6/9、10）高壓又稍微增強，鋒面北移，各地多雲到晴。

中視新聞

(中時電子報)