民進黨昨舉行中常會，黨主席蔡英文裁示，無異議通過，6月6日高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權。對此，挺韓五虎將之一的「貼紙哥」黃建豪認為，不投票是種自由意志表達，為何號稱由公民團體發起的罷韓竟讓民進黨上下動員？他質疑難道綠營已到燃眉之急，連演都不想演？

民進黨中常會中，討論中常委立委沈發惠「罷韓聲明」時，中常委陳茂松認為，若罷韓成功後，外界會認為，民進黨很像在鼓勵人罷免，動不動就要罷免。大家發表完意見後，黨主席蔡英文則說，「這是民主政治的問題，大家有沒有意見？」昨出席的11位中常委，原本只有8位簽名，尚未簽名的3位，則隨後補簽，「罷韓聲明」無異議通過。據《中評社》報導，「貼紙哥」黃建豪認為，不投票也是種自由意志表達，他質疑號稱由公民團體發起的罷韓，竟讓民進黨上下動員？

黃建豪認為，6月6日只有兩種結果，他只能做到鼓舞士氣及安撫情緒。他說他這幾天的生活照常，該直播就直播、該呼籲就呼籲，然後6月6日去監票，靜待開票結果。

對於民進黨中常會通過6月6日罷韓案呼籲高雄市民踴躍投票，國民黨發言人洪于茜則表示，此舉坐實罷韓目的根本不是為高雄，而是為民進黨。

(中時電子報)