京城銀（2809）3日召開線上法說會，受全球資本市場動盪加劇，2020年首季營運表現下滑，但4、5月獲利狀況不錯，表現可望略優於首季。目前持有金融資產帳面收益約15億元，未來半年將維持「高進低出」策略操作，以進一步提升海外投資收益。

京城銀2020年首季淨收益15.6億元、年減39.91％，稅前獲利10.28億元、年減48.17％，稅後淨利8.93億元、年減51.13％，每股盈餘（EPS）0.79元。稅前資產報酬率（ROA）、淨值報酬率（ROE）分別1.45％、10.65％，每股淨值32.47元。

京城銀代理發言人洪振凱表示，由於3月全球資本市場動盪加劇，使京城銀投資債券的帳面價值損失增加，致使淨收益、獲利、每股淨值均下滑。不過，5月每股淨值已回升至34.8元，第二季目前獲利狀況不錯，整體表現可望略優於首季。

京城銀首季存放利差自2.16％降至2.14％，但淨利差（NIM）反向自1.74％升至1.81％。洪振凱表示，主因美國聯準會降息，使京城銀美元資金成本下降，預期第二季可望維持在1.8％左右水準，後續有機會再提升。

京城銀首季國內債投資金額364.3億元，季減1.64％，平均存續期間自6.41年降至6.19年，平均收益率自1.03％微降至1.02％。海外債投資金額11.96億美元，季減0.91％，平均存續期間自6.56年降至6.08年，平均收益率自5.71％略降至5.68％。

洪振凱表示，首季是債券操作較困難的一季，尤其3月市場資金及債券流動性均較差。4月有持續增加部位，目前略高於首季末水準。財務部協理吳至人指出，京城銀截至2日持有台股約44億元、國內債券約376億元、海外債券約12.3億美元。

吳至人表示，截至2日金融資產合計未實現損益約15億元，其中國內約1.5億元、海外約13.5億元。未來半年將維持「高進低出」策略，規模盡可能維持約12億美元規模，主因未來有5億人民幣的金融資產，最遲將在8月到期，將盡可能彌補缺口。

吳至人指出，由於目前海外拆帳資金成本下降，若趁機買進較高評等債券，雖然收益率較低、但資金成本較低，對整體利息收入將有正面影響。若今年能維持現有規模，預期今年利息收入可望成長3～4成，整體海外投資收益估落於17億元上下。

(時報資訊)