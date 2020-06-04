旺宏(2337)董事長吳敏求去年8月捐贈成大創校以來單次捐贈最大金額4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」， 6月3日舉行動土典禮，吳敏求以貴賓身分出席。同日，成大校長蘇慧貞宣布以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，該院將以「跨領域整合」的全新運作機制，開啟人工智慧創新應用及跨域人才培育新格局。

吳敏求再次打破捐贈紀錄，宣布旺宏電子將另捐贈成大10億元，以每年1億元、連續10年的方式，支持敏求智慧運算學院積極延攬國際傑出人才及學院運作，以發揮全球影響力。

吳敏求在致詞時指出，智慧運算學院可以有充分經費積極招聘國際傑出人才到成大任教，激勵教研成果，帶動台灣科技產業發展，智慧運算學院的成立，也希望能打破學術界的門戶之見，讓成大九大學院都能因而受惠回饋到不同的應用領域，這不僅是對成大，對未來科技產業創新發展意義重大，對整個台灣也是很重要的事。

吳敏求表示，智慧運算學院未來的目標主要有兩大面向：第一是希望建立computer architecture(電腦系統結構)的能量，台灣產業的發展比較偏向代工，較缺乏真正的pioneer processing(先進的處理流程)；第二是期望成大找到真正的mathematician(數學專家)；運算學院很重要的部份即是mathematician，因為系統最重要的是algorithm(演算法)，近年來很夯的AI概念，A指的不是Artificial，而是algorithm，algorithm所代表的意義就是mathematician，若能將algorithm和mathematician相互結合，智慧運算學院一定能顯現出不一樣的特色。

「敏求智慧運算學院」預計109學年度招生，不設系所，改以學分學程、學位學程靈活教學，並依重點發展目標設跨領域研究中心。敏求智慧運算學院還將與產業緊密鏈結，規劃以新型態的產業聯盟方式運作，讓會員廠商在學院的教學與研究都能參與。

(時報資訊)