經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息約5.37元、配股約0.5元，合計派利約5.87元。會中亦完成4席董事及3席獨董改選，會後董事會推選陳尚義續任董事長。

柏文受惠展店效益帶動規模經濟顯現，2019年合併營收創35.26億元新高，年增17.09％。毛利率32.47％、營益率18.33％，分創歷史第3高及新高。歸屬母公司稅後淨利亦創4.7億元新高，年增5.88％，每股盈餘7.15元，優於前年追溯調整後的6.99元。

受新冠肺炎疫情干擾，柏文2020年1～4月自結合併營收11.34億元，仍年增0.79％、續創同期新高。不過，首季歸屬母公司稅後淨利1.13億元，季減7.39％、年減3.76％，為近1年半低點，但仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.68元。

柏文先前表示，受到申請付費延展會籍人數增加、會員進場運動及執行私人教練課程意願降低影響，削弱今年前4月營收成長動能，而因應防疫措施造成營業費用增加，則致使首季獲利因此衰退。不過，隨著台灣疫情趨緩，預期4月營收應是今年谷底。

柏文不畏疫情影響，今年仍按原訂計畫拓展「健身工廠」據點，2月開出台南永華廠、台中水湳廠，4月底開出桃園南崁廠，台北石牌廠預計6月下旬開幕。下半年則預計在新北、新竹及彰化等地再開出4處新據點，每季均將有新據點開幕營運。

柏文指出，今年新展據點數較去年多，且多數為設在五都的標準型廠館，將提供較大的營運成長動能。雖然首季營運受疫情衝擊，但看好疫情穩定後消費者對運動健身需求將強勁反彈，仍希望營收成長幅度能優於去年，並帶動獲利成長同步增溫。

(時報資訊)