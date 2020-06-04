義隆(2458)第二季受惠筆記型電腦、平板電腦市場等需求升溫，營運樂觀，對於全年營運也維持正向看待，預估四大產品觸控板、觸控螢幕晶片、指向裝置以及觸控螢幕都會成長。

義隆第二季受惠疫情帶動得居家辦公、遠端學習等宅經濟趨勢，包括筆記型電腦、平板電腦市場等產品需求升溫，第二季營運樂觀。

下半年進入產業旺季，發言人劉代銘表示，今年樂觀看好義隆四大產品線，包括觸控板、觸控螢幕晶片、指向裝置等產品今年市占率會再成長，幅度可以逾5成，觸控螢幕甚至可以逾6成，對全年營運維持正向預估，義隆目前是筆記型電腦用指紋辨識第二大廠，未來會朝向四大產品都為第一大廠為目標邁進。

劉代銘表示，觸控螢幕晶片毛利率高，預估今年在筆電市場的滲透率將持續成長，上看23~24%，且隨著市場規模提升，業績也將優於去年，至於指向裝置今年已接獲美系客戶訂單，第一季開始小量出貨，未來也會持續成長。

義隆也積極投入Smart Card相關產品的研發，目前已經出貨韓國廠商，主要應用在工作證等，但還是把目標擺在龐大的信用卡市場，目前國際發卡組織VISA、MASTER CARD都積極研究將指紋辨識導入信用卡技術，預估最快今年第四季可以量產。

(時報資訊)