代理摩斯漢堡的安心（1259）股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.2元，並完成董事改選。會後董事會訂定6月23日除息，並通過推選現任董事長林建元續任董事長。

摩斯為全台第二大速食連鎖業者，2019年展店步伐回升，至年底全台總店數達275家店，較前年淨增10家店，帶動合併營收創54.84億元新高、年增4.42％，歸屬母公司稅後淨利1.61億元，年增15.14％，每股盈餘（EPS）5.02元，優於前年4.36元。

受新冠肺炎疫情衝擊，安心2020年1～4月自結合併營收16.47億元，年減5.02％，仍創同期次高。但因本業獲利下滑及認列金融資產帳面價值虧損拖累，首季歸屬母公司稅後淨利僅411萬元，季減80.67％、年減85.32％，每股盈餘0.13元，雙創5年低點。

對於今年營運，安心表示在堅持用心美味之際，將依循「3Q創新×智慧科技×特色體驗」的3大經營主軸，進一步創造差異化服務，提升顧客體驗與滿意度，並續朝全台門市達300家的目標邁進。

安心指出，今年除了持續提供消費者安心、安全，健康、美味的餐飲服務外，將深化服務、產品及環境等「3Q」品質創新，利用台灣在地食材開發健康美味商品，並善用智慧科技進行新投資計畫，如新增外送服務車隊、投資安心智慧農場等。

海外市場方面，安心將積極開發中國大陸市場，以在地化行銷手法擴大營收成長幅度、加速邁向獲利。澳洲市場則加速更迭符合客群需求的商品，並增聘當地經營管理人才、培育當地員工，落實在地化經營。同時，亦著手規畫館外商品及電子商務，以達損益平衡目標。

(時報資訊)