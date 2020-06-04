三倍券值多少現金？網神邏輯：恐被騙。（圖／翻攝自臉書）

振興三倍券的方案擬定後，各界討論不斷，對此更持正反意見，部分網友偏好可換現金，因此甚至有人分享換現奇招，而一名網友也發文分享，臉書上疑似有人在購買三倍券，到底現金價值多少？神邏輯曝光後，引發熱議直呼，覺得老人恐會被騙！

有網友在PTT上發文分享，剛剛在臉書逛到老人社團，竟然看到有人似乎在購買三倍券，臉書貼文寫道「振興券1份2000元，等於你用1000元現金換到2000元現金，以台中面交為主，量大者（破五萬）我去找你」讓原PO不禁好奇，這是否會成為地下交易的新方式，三倍券的現價是多少？

貼文曝光後，引發熱議，不少網友直呼，笑死！才2000元而已，覺得老人會被騙！而在臉書原本的貼文下方，也引起討論，「推良心商人，這等於讓不想領的人，免費拿1000元」、「政府先賺人民1千元，民眾賺你1千元，你再賺政府1千，損失算國庫的，這洗錢手法真高」。

(中時電子報)