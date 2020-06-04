小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（4日）財經重點。

【1】台股過五關 狂軋四大皆空

台股6月氣勢如虹，連三日走揚，大盤3日強漲192點，指數自低點反彈以來，已成功填補新冠疫情的五個向下跳空缺口，波段上漲逾2,600點，多頭部隊大獲全勝，強軋融券、借券賣出、認售權證及反向ETF四大偏空勢力。

【2】外資連３買股匯雙飆

全球熱錢狂湧，台股外資連三買逾348億元，帶動指數3日大漲192點以11,320點作收，新台幣兌美元匯率告別「3」字頭，以29.905元收盤，升值8.3分。法人指出，全球振興方案齊發，熱錢效應推波助瀾，台股戰今年天險12,197點在望。

【3】15檔三倍券概念股超前慶賀

政府推出新的振興內需經濟刺激方案，並正名為「振興三倍券」，民眾以1,000元換取3,000元，7月15日開始領券，短期聚焦國內旅遊的餐飲、大眾運輸與民生消費必需品，包括統一（1216）等15檔三倍券概念股股價齊步上揚歡慶。

【4】外資愈貴愈買 台積電重返300元

資5月賣超1,517億元後，6月啟動認錯行情買超台股347.97億元，「護國神山」台積電順利收復300元大關，市值重返7.8兆元，股王大立光也收復年線，揮別偏空走勢。

【5】四檔燙金股 外資持股新高

聯發科、旭隼、富邦媒及是方等四檔燙金股在今年外資撤退台股的浪潮中殺出血路，3日外資持股創下史上新高，檔檔都是高價股，更印證外資偏愛力薦的高獲利、高營運成長動能的個股。

(中時電子報)