罷韓投票即將在本周六(6日)舉行，警政署為了防止維護投開票秩序，規劃支援500餘名保安警力，包括駐地在高雄的保五總隊投入，另外加上高雄市警局7000多名警力以及民防和義警，至少超過8000警力進行這次罷免投票維安。警政署也要求高雄市警局，可以視狀況隨時申請後續支援警力。

不過因近來雙方支持者耳語不斷，挺韓與罷韓支持者動作動頻頻，高雄地檢署罕見嚴正聲明，若有任何妨害民眾投票權利的行為，絕對「依法究辦，絕不寬貸」。

高雄地檢署為此列出三大項主要違法行為處理原則，並強調檢警將依照此內容將強蒐證並依法偵辦。雄檢公布的要項如下:

● 投開票所內：在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，或其他不正當行為等且不服選務人員制止、令其退出；亮票、攜出罷免票、於投票所刺探選舉人圈選選舉票內容等，依選罷法究辦。

● 投票所四周30公尺內：對於喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止而仍繼續者，或以其他方式妨害擾亂投票秩序，甚至妨害民眾自由行使其投票權之人，依其行為態樣分別適用公職人員選罷法查辦。

● 投票所四周30公尺外：不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，例如叫囂、辱罵、監控、恐嚇等，按情節輕重，依刑法究辦。

檢方也強調，任何涉及刑事責任的妨害投、開票秩序將分別依選罷法、刑法等偵辦「依法究辦，絕不寬貸」。

(中時電子報)