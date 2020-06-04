大陸駐英使館倫敦時間3日在官網發布發言人答記者問指出，英國外交大臣拉布在英國議會發表聲明，再次就香港特區維護國家安全立法說三道四，公然干涉香港事務和大陸內政，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。重申香港事務絕不容任何外國干涉；維護國家安全是世界各國中央事權；香港特區維護國家安全有利於貫徹「一國兩制」和維護香港居民的權利自由；「違反《中英聯合聲明》」純屬偽命題等4點聲明。

發言人4點聲明如下：首先，香港事務絕不容任何外國干涉。不干涉內政是現代國際法基本原則和國際關係基本準則，世界各國都應遵守。自1997年7月1日起，香港回歸大陸，成為大陸的一個特別行政區。香港特區維護國家安全立法純屬大陸內政，任何外國無權干預。

第二，維護國家安全是世界各國中央事權。國家安全立法屬於國家立法權力，各國皆是如此。大陸中央政府通過《基本法》第23條授權香港特別行政區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪失在維護國家安全方面應有的責任和權力。香港回歸23年來，《基本法》第23條立法一直沒有完成，而且被嚴重汙名化、妖魔化，導致香港特區在維護國家安全方面實際處於「不設防」狀態。在香港特區維護國家安全面臨嚴峻局勢且無法自行完成維護國安立法的情況下，大陸全國人大作為國家最高權力機關，依照《憲法》和《基本法》有關規定，以立法方式堵塞住香港國家安全的風險漏洞，正是權力和責任之所在。

第三，香港特區維護國家安全有利於貫徹「一國兩制」和維護香港居民的權利自由。香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹，香港居民享有前所未有的權利和自由。大陸政府將堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。「一國兩制」是一個整體，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。香港特區維護國家安全立法，正是為了捍衛「一國」、保護「兩制」，正是把握「一國兩制」正確方向，完善香港特區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，確保「一國兩制」行穩致遠。同時，任何權利自由都不是絕對的，必須在法律規定的範圍內行使。立法針對的是極少數嚴重危害大陸國家安全的行為，只會使香港居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使。

第四，所謂「違反《中英聯合聲明》」純屬偽命題。陸英政府1984年12月簽署《中英聯合聲明》，目的就是解決香港回歸問題。1997年7月1日香港回歸大陸後，《聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢。任何國家無權藉口《聯合聲明》干預香港事務，否則就是違反尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政的國際法原則。關於「英國國民（海外）護照」（BNO）問題，英方曾與陸方互換備忘錄，明確承諾不予持有BNO護照的香港大陸公民在英居留權。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。

發言人表示，敦促英方認清香港已經回歸大陸的事實，遵守不干涉他國內政的原則，停止插手香港事務和大陸內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

(中時 )