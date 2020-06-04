台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過匯僑設計(6754)初次申請股票上市案，該公司申請上市資本額6億元，輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務有室內設計及裝修工程、專案管理、傢俱製造及相關售後服務，市場結構中，內銷占比46.68％、外銷占比53.32％。

該公司2017年至2019年稅前盈餘為3.27億元、2.96億元及3.41億元，每股盈餘為3.77元、3.65元及3.67元。今年首季稅前盈餘0.37億元，每股盈餘0.34元。

(時報資訊)