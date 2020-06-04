耕興(6146)5月合併營收站上3億元，年成長22.03％，創歷年單月新高；累計前5月合併營收為13.17億元，年成長9.89％。耕興第2季5G手機案件及5G終端裝置接單量，較第1季增加約3成，公司除了持續深耕5G檢測技術外，同時每季評估5G NR儀器設備投資，善加應用在台灣、大陸及美國三地檢測實驗室佈局，全力滿足客戶新機款檢測的需求。

耕興表示，美國實驗室今年接單暢旺，為提供客戶更好的服務品質，成立產品驗證部門，並於2020年5月取得美國聯邦通信委員會(FCC)電信認證機構(TCB)資格，可核發通過檢測的無線網通與電信設備的FCC證書。未來透過與美國FCC有簽訂MRA的國家，可直接申請發證予加拿大、歐盟國家、英國、日本、新加坡及香港。

取得美國FCC第一手檢測規定要求外，對於客戶產品認證可降低實驗室與其他TCB針對測試認知差異與溝通問題，有助加速客戶取得產品認證時程。

近期觀察美國商務部於5月15日宣布新規，管制使用美國設備或技術的半導體廠商供貨予華為，此管制措施與測試認證產業無關，耕興表示不受影響。

(時報資訊)