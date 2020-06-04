槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車4日凌晨在中壢轉接道疑似閃轎車失控撞護欄起火，車頭成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

43歲陳姓男子4日凌晨駕駛槽罐車南下，行經國道1號中壢轉接道時，疑似為閃避謝姓女子駕駛的轎車發生碰撞後，失控撞上內側護欄，當場起火燃燒，車頭陷入火海，熊熊烈焰怵目驚心，所幸槽罐車空車無載物，消防員獲報趕赴撲滅火勢，2駕駛僅擦挫傷、並無生命危險，詳細事故原因仍待警方釐清。

43歲陳姓槽車司機，4日凌晨4點半駕駛載運「鹽酸」的槽罐車，行經國道1號南向58.9公里處時，正好碰上從五楊高架車道下來、準備變化車道匯流進國道的18歲謝姓女駕駛，疑似閃避不及發生碰生碰撞，失控撞擊內側護欄，車頭當場起火燃燒，成一團火球，謝女則撞上外側護欄。

消防隊獲報連忙派遣消防車11輛、救護車2輛和34名打火弟兄到場，佈水線射水灌救，但火勢太過猛烈，約20分鐘控制火勢，4點53分撲滅，燃燒面積約3平方公尺，所幸2人並無生命危險，陳男僅左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛、謝女肢體疼痛無明顯外傷，分別送聯新醫院。

2駕駛酒測值為零，事故也造成內線3車道封閉，直到6點14分槽罐車才順利拖吊排除，工務段封閉平面3車道清掃路面，開放高架外側2車道通行，詳細事故原因仍待國道警方釐清。

(中時 )