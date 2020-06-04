大陸外交部駐香港公署網站3日深夜貼文指出，

針對英國一些政客近日連續通過撰文、接受採訪等方式就香港國安立法「大放厥詞」，發言人表示，有關言論顛倒是非，充斥傲慢與偏見，歪曲詆毀大陸維護國家安全的正當合理行動，粗暴干涉香港事務和大陸內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，大陸中央依照《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權，絕不僅僅只是外交事務權和防務權。對任何國家來說，國安立法都屬於國家立法權力。中央政府通過《基本法》第23條授予香港特區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪失在維護國家安全方面應有的權力。那些所謂「強加」、破壞特區自治的說法完全是造謠誣衊、顛倒是非。

發言人強調，香港國安立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，不會影響特區居民依法享有的言論、新聞、出版、集會等各項權利和自由，不會影響特區司法機關享有的獨立司法權和終審權。

任何維護國家安全的工作和執法，都將嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序。

發言人指出，英方妄言有關國安立法無益於緩解修例風波以來的緊張局勢。恰恰相反，在修例風波中，激進勢力和「港獨」組織令人髮指的暴行，外部勢力肆無忌憚的插手干預，進一步暴露了香港在國家安全方面面臨的重大漏洞，凸顯了香港國安立法迫在眉睫、刻不容緩。

香港國安立法才是確保香港長期繁榮穩定和長治久安的治本之策，是為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基。

發言人重申，「一國兩制」是大陸政府根據《憲法》通過制定《基本法》賦予特區並實施的。《中英聯合聲明》是陸英間關於大陸收回香港及有關過渡期安排的重要文件，其中沒有任何條款賦予英方干預回歸後香港事務的權力。

英方對於回歸後的香港一無主權、二無治權、三無「監督」權。包括英方在內的外國沒有任何資格拿《聯合聲明》說事，奢談所謂「道義」責任，更不應以此為藉口插手香港事務。

發言人最後強調，任何人都不要低估大陸建立健全香港特區維護國家安全法律制度和執行機制的堅強意志和堅定決心。

(中時 )