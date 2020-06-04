經濟從強制封鎖狀態復甦的跡象，讓投資人將美國社會動盪與對新冠肺炎疫情的擔憂拋到腦後，由金融股、工業股帶動，周三美股三大指數全面收高，道瓊指數大漲逾500點，那斯達克指數逼近歷史高點。

分析師表示，對美國經濟能安全重啟的信心日益增強。在美國總統川普揚言動用軍隊維和後，因示威活動演變成暴力衝突與搶劫商家的情況有所減少。此外，包括最新的ADP 5月民間就業報告在內，一連串經濟數據雖然慘淡，但情況不像先前預期嚴重。投資人將密切關注勞工部周五公布的5月非農就業報告，預料美國失業率將飆升至19.7%，創下歷史新高。

周三收盤，道瓊工業指數漲527.24點或2.05%，為26,269.89點。標普500指數漲42.05點或1.36%，為3,122.87點。那斯達克指數漲74.54點或0.78%，為9,682.91點。

標普500指數和那斯達克指數已連續第4個交易日勁揚。目前那指、標普500與道瓊指數距離2月創下的歷史收盤高點，僅分別差1.4%、7.8%和11.1%。那斯達克100指數較2月創下的歷史高點更僅低約0.1%。

波音飆升12.9%，給道瓊指數帶來的提振最大，消息指出富豪投資人洛布旗下的對沖基金Third Point Management已經入股波音。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健股收黑，跌0.20%。周期型的工業股漲3.91%、金融股漲3.83%、能源股漲3.05%、地產股漲2.40%，漲幅領先。科技股指數收漲0.82%。通訊服務股僅漲0.21%，必需消費品類股漲0.20%，表現相對疲弱。

(時報資訊)