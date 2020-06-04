網友發現李榮浩對楊丞琳稱謂變化。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳去年和公開交往4年的李榮浩登記結婚，兩人雖偶而得相隔兩地，但小倆口仍不時在網路上放閃、互動，今(4日)為楊丞琳36歲生日，稍早楊丞琳曬出自己跟老公、小狗一家三口幸福照片，網友也發現往年總準時發文祝賀的李榮浩，對楊丞琳的稱呼逐年變化，相當甜蜜。

楊丞琳和李榮浩多年前因一張合影戀情曝光，自此李榮浩每逢楊丞琳生日，必定在0點0分發文祝賀，去年兩人戀情開花結果成為夫妻，網友挖出李榮浩過去對楊丞琳的祝賀文，從「生日快樂」、「祝我家少女生日快樂」、「今天是我的女孩生日，生日快樂」，到今年大進級變成「老婆，生日快樂」。

對此，網友笑說：「這個小眼睛是真的眼裡只有楊丞琳呀」、「一大早接到的一波狗糧」、「這令人羨慕的愛情！請兩位繼續甜下去！！」，楊丞琳也甜回二字：「收到」。而兩人婚後常被問何時有喜，楊丞琳先前玩線上算命，竟被斷言「疫情後會懷孕」，引來有「送子哥」稱號的吳清峰回應：「好的，收到申請」。

(中時電子報)