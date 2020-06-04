角逐立委失利的民進黨智庫副執行長吳怡農，昨南下參加罷韓團體「追念228遊行」活動，前民進黨立委沈富雄忍不住怒飆「干你屁事」。許多網友紛紛留言聲援沈大老，「綠的把他造神化，沈老說到重點了」、「謝謝沈老真言」、「罷韓罷到失心瘋，真醜陋、真無恥」。

沈富雄昨在政論節目《平論無雙》中表示，罷韓這事，非高雄市民的其他民進黨員的介入，大家應該要拿捏妥當一點。對於吳怡農湊熱鬧去高雄罷韓，他說「干你屁事」！吳怡農他都在台北，上次選舉時很紅，就是因為他很紅，就可以下到高雄去幫「罷韓」嗎？年輕人紅是紅，但拿捏應該要有分寸一點。

網友則在臉書對此表示，「沈富雄言之有理，自認為很紅就想去摻一腳，有夠噁心的，還好台北市他沒當選立委，真的是北市民之福」、「別把高雄人當3歲小孩，高雄事高雄人決定外人滾蛋吧！」、「綠營把牠造神化，沈老說到重點了」、「罷韓罷到失心瘋，真醜陋、真無恥」。

(中時電子報)