台北市長夫人陳佩琪近日化身「自走砲」，不僅與台北市議員簡舒培連日隔空交戰，更新開戰場，跨足「台灣是否曾警告WHO新冠肺炎相關訊息」的討論，昨晚又再度發文，提到防疫期間被陸委會主委陳明通暱稱為「小明」的滯陸陸配子女們。

陳佩琪在臉書上指出，在防疫上，每個國家的確都有自己可以處理的量，爸爸「大明」是台灣人、媽媽是陸配，但「小明」出生時父母幫他選擇了大陸籍，可是小明仍長期以依親方式住在台灣，雖沒國籍，但有戶籍、有健保。

陳佩琪強調，她是以身為兒科醫師的良知良心，為小孩的受教權和醫療權提出一點建議，請別再冠人賣台舔中的大帽子，台灣需要建立理性溝通的管道，和能自由表達意見的平台。

文中，陳佩琪以電影《鐵達尼號》做比喻，表示在劇中，沒有自保能力的婦孺都可以優先登上救援挺，並提問當今政府，「小明回來了嗎？是因為防疫容量不足嗎？」

而今早，陳佩琪出面接受媒體訪問，並提到昨晚的文章，指出在這次事件中讓她想起《鐵達尼號》這部電影，對於自己在臉書上頻頻發文，表示有時候言語不能夠完整表達自己的意見，在文字上能夠更加清楚抒發自己的想法。

(中時電子報)