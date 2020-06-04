高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。前國民黨立委陳學聖提出4件事，並認為為什麼只有韓國瑜要被罷免？公平嗎？「請再給韓國瑜團隊兩年為高雄打拚的機會！」

韓國瑜先前對「罷韓案」正式表態。他說對於罷韓完全尊重，他強調高市府團隊，第一，不貪汙，第二，不炒土地，第三，不包工程，全心全力為高雄且清廉，他相信很多市民都能感受到。韓也呼籲所有的市民，在6月6號這天，拜託不要來高雄，來了也不投票，「來監票就好」。

陳學聖則在臉書發文指出，就算再怎麼討厭韓國瑜，說貪污，韓國瑜沒有貪污！說民調低，韓國瑜不是最低！說亂講話，有人嘴巴比韓國瑜更壞！說落跑，韓國瑜不是第一也不是唯一！「為什麼只有韓國瑜要被罷免？」

這公平嗎？陳學聖呼籲大家再給韓國瑜團隊兩年為高雄打拚的機會！「就讓事實來證明一切！」

(中時電子報)