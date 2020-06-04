豐邑「豐生活」數位轉型無國界，線上共學的課程豐富多元。（豐邑提供／盧金足台中傳真）

防疫期間，避免群聚風險，但上課充電利用網路，無遠弗屆！豐邑機構與住戶「疫起共好」，全面數位轉型「豐生活服務」，豐邑機構總經理邱崇喆表示，今年「豐生活」全面轉型數位化推出「線上課程」，將能服務全省更多民眾，跨越社區範疇；只要民眾有網路服務，豐生活線上課程就能為更多人服務，讓台灣全省民眾一同豐生活，一起共學、共好。

「豐生活服務」結合網路平台、整合線下資源而成的線上課程，讓社區符合社交距離規範，住戶也能享有零距離的才藝課程，線上課程涵蓋繪畫、紙黏土、花藝薰香等，寓教於樂的課程內容吸引全台社區大小朋友參與，甚至有馬來西亞民眾跨國來上課充電。

豐邑機構表示，在線下實體資源，整合內部多角化事業體

，以住戶需求為導向，精心挑選安心可靠的防疫用品，及涵蓋食衣住行育樂各方面的特約產品，為社區住戶提供優於市場價格的獨享價，包括整合社區實體通路豐邑住戶群「社區阿伯@LINE」、喜來登物業合作宅配等各種多元平台，讓住戶從訂購到收貨都能感受到豐生活的細緻貼心。

秉持「愛與分享」精神，豐邑機構期許建造的不只是一個房子，而是一個家、一個社群；推案版圖從深耕多年的台中

、新竹，到2018年進軍桃園龍潭、2019年前進新北市鶯歌鳳鳴、台南，豐邑透過全省北中南建案，「豐生活」已服務逾1萬5000名社區住戶。

邱崇喆指出，「豐生活」成立以來，深入當地社區開創幸福學堂，舉辦各式主題活動、與近萬戶居民共襄盛舉，一同籌辦大型愛心園遊會、送愛支持當地小農、親子運動會等。

此外，也規畫寓教於樂的講座，聘請專業講師親至社區與住戶分享藝文、咖啡、音樂會、才藝美術課、健康律動等活動，多年來成功凝聚社區溫情，廣受住戶好評回饋。

未來，「豐生活」將持續推出更多豐富有趣的社團活動，如定期的社區有氧活動、健身課程、家電團購等，全方位滿足居家生活育樂。

豐邑機構不只建造優質的建築空間，亦投入心力打造完善的住戶服務，全面升級的豐生活，結合網路與實體的社區服務，讓愛與分享不受時空所限，為住戶打造零時差的生活品質。

(中時 )