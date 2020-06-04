名人因心血管疾病驟逝的消息層出不窮，而日常生活中，在你我身邊的案例更不在少數。其實，八成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的。

根據衛生福利部107年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.4萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。

然而，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子。

國民健康署署長王英偉表示，老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應該更愛護自己的心，落實健康生活型態。

1、健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每週累積150分鐘的中度身體活動(例如快走、慢走、騎自行車)、控制體重(BMI)、好睡眠，是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

2、戒除不良生活嗜好：研究發現就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成；另外WHO統計2016年全球因酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中就有19%死於心血管疾病，建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶(水)代酒，是健康聰明的選擇。

3、控制三高慢性病：已有三高者更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

4、定期健康檢查：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可善加利用。

心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，心臟學會黃瑞仁理事長強調，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度，增加復原機會。若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。

最重要的一點，記住中風症狀FAST口訣：臉部(Face)表情不對稱、雙手(Arm)力氣不一樣、或講話(Speech)變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）快快就醫。

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(中時電子報)