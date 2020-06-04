美國非裔遭白人警員不當執法致死引起全國公憤，示威已遍布全美上百城市，而總統川普1日卻為了臨時從白宮赴聖約翰教堂拍照，不僅動用催淚瓦斯驅散民眾，更在白宮演說中聲稱要不惜部屬重裝部隊防範暴動，更加激起眾怒。對此，美國防部長艾斯培公開表示反對川普以「暴亂法」動用軍隊平息示威，而前任國防部長馬蒂斯退任後罕見打破沉默，直嗆川普是「威脅憲法的人」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾斯培（Mark Esper）3日表示，他不支持川普動用部隊平息全美境內大規模示威，表示「現在還不到這時候」，對先前要部署軍隊的川普保持距離。

艾斯培強調，除非到了最後一刻，才會需要動用部隊作為執法人員，且只會當爆發極度緊急嚴重的狀況時使用，但「我們現在並未處於此情境」。不過他也澄清，國民兵並未向人群發射橡皮子彈或催淚彈；要求警備人員戴上鋼盔與個人防務裝備是為了自我保護，並非是某種形式的威嚇。

前任國防部長馬蒂斯退任後罕見打破沉默，直嗆川普是「威脅憲法的人」。（美聯社）

另外據《大西洋》雜誌報導，曾在任內多此與川普出現分歧、最後川普執意從敘利亞撤軍的而請辭的馬蒂斯（James Mattis）自離職後首次打破沉默，在目睹近日示威與衝突感到震驚，直嗆「川普是我一生中，第一次遇到未嘗試團結美國人民的總統，『甚至連裝都不想裝』；相反的，他想要分裂我們」。他感嘆，「我們正目睹他任內3年中他刻意惡為的後果，我們正目睹沒有真正領導的3年」，並呼籲美國人民「必須向那些可能會嘲弄憲法的在位官員們負責」。

而在艾斯培表態不久後，陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）向美聯社表示，在艾斯培赴白宮開會後，他被告知將撤回原本將在華府特區的部屬200名士兵與82空降師的快速反應部隊的決定。

至於艾斯培公開對川普唱反調是否會丟官，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在表示，如果川普對艾斯培失去信心，「我相信你們都會第一個知道」。她接著語帶保留地說表示，「至於現在，艾斯培部長仍是艾斯培部長」。

(中時電子報)