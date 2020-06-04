美股持續反彈，台股加權指數4日開在11,373.94點，權值股龍頭台積電（2330）站上300元關卡後，4日開在305元，帶領台股向上勁揚，續向11,500點關卡前進。

受到最新公布的經濟數據，沒有市場想像那麼糟、人們期盼經濟解封的激勵，美國四大指數3日全面跳漲，其中，那斯達克指數距離歷史收盤高，僅有咫尺之遙。

道瓊工業平均指數6月3日上漲2.04％（527.24點）、收26,269.89點，創3月4日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.78％（74.54點）、收9,682.91點。費城半導體指數上漲2.87％（54.05點）、收1,937.47點，距離2月19日的歷史收盤高（1,979.5點）僅剩2.17％。

元富投顧指出，美股站上25,000點，並持續向上挺進，歐股、亞股也呈現穩定格局，也就是全球股市似乎仍在反應上半年落後的經濟，可望隨著解封而出現補漲情況，股市又是提前反應指標，因此，台股也順利站上11,000點，往11,500點前進中，而外資開始回補台股，讓大型股、金融股也出現補漲，盤面輪動狀況不變，下檔支撐則提高至10,900點月線。

(工商 )