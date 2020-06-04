彰化銀行股東大會前夕，彰銀公告前10大股東名冊，財信傳媒董事長謝金河表示，雙方優劣勢已經很明朗，這一場戰役，台新再敗機率很大，而吳董事長也到了要不要考慮退場的關鍵時刻。

謝金河在臉書發表「民不與官鬥：吳東亮應該考慮退出彰銀！」一文指出，彰化銀行民營化是扁政府二次金改的產物，15年前，彰銀特別股原來是要賣給新加坡的淡馬錫，台新半路殺出程咬金，取得併彰化銀行的門票，但在重要一刻，萬泰銀行發生現金卡風暴，台新也傷很重，合併案拖了一點時間，正好政黨輪替，馬政府全力清算扁政府的二次金改，台新併彰銀也就卡住了。到了蔡政府執政，官股控制彰銀下手更重，這次除了發動所有公股銀行全力護盤，中華郵政、台灣菸酒公司也都使出渾身解數，而且官股還高價收購委託書。吳東亮再怎麼有本事，也難逃財政部的天羅地網，這時考慮退場可能是好的政策！

謝金河說，他這兩天把全部金融股看一遍，發現玉山金靠著自己努力市值居然打敗三商銀，實在令人敬佩。玉山銀行是1990年王建煊開放16家銀行新設的其中一家新銀行，如今市值躍升至3000億，彰化銀行還不到2000億，連元大金都比不上，與其為經營權僵持不下，不如放手，全力把台新銀行做大，如果台新金可以追上玉山金，還有一倍成長空間。

他也看了一下彰化銀行的股價，龍巖集團的李世聰原來持有6%的彰化銀行，後來高價出清，觀察彰化銀行缐圖，去年11月，有一天彰化銀行在23到24元之間成交23萬張，看來李世聰在高價出脫，公股銀行，也許是中華郵政正好買在最高點，這個巧合有點奇怪！

(中時電子報)